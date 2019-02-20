Команда из Панкрушихи — "Алеусский лес" заняла третье место в краевых соревнованиях по шахматам "Белая ладья" среди 30 команд общеобразовательных учреждений.

Для Арама Айрапетяна, Максима Сахно, Артака Айрапетяна и Яны Сукасян это очередное важное достижение. Тренирует команду Виктор Типикин – исполнительный директор Бобровского лесокомбината лесной холдинговой компании "Алтайлес". По словам тренера, за три года существования клуба, школьники поучаствовали в более чем 40 турнирах, в том числе за пределами региона. А последние полтора года ни разу не возвращались с соревнований без медалей за призовые места.

"Я сам с детства занимался шахматами. Поэтому четыре года назад возникло желание позаниматься с ребятишками, помочь подрастающему поколению в развитии логики, памяти, умения самостоятельно принимать решения. Сначала мне никто не пошел на встречу. Приходилось проводить занятия у себя дома или в рабочем кабинете. Тогда я был начальником лесохозяйственного участка. Спустя год нам все-таки выделили кабинет в школе. Удалось выиграть несколько грантов и укомплектовать кабинет всем необходимым оборудованием. Недавно меня перевели по работе в Бобровку Первомайского района, но я продолжаю приезжать к ребятам по выходным. Мне нравится видеть их интерес, наблюдать за успехами. Поэтому буду поддерживать в ребятах этот азарт, прилагая все усилия", — прокомментировал Виктор Типикин.

Тренируются в шахматном клубе школьники не только из Панкрушихи, но и из соседних сел. В среднем около 30 человек в возрасте от 5 до 16 лет. Среди ребят уже есть два чемпиона сельских олимпиад Алтайского края, а также десять обладателей I и II юношеского спортивного разряда и двое — III взрослого разряда. Тренер Виктор Типикин тоже имеет I разряд по шахматам.

СПРАВКА:

Поддержка спорта в городах и селах, где представлены предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес", остается приоритетным направлением социальной политики компании. На базе предприятий созданы и действуют баскетбольные, футбольные, хоккейные и другие команды, компания спонсирует участие сельских ребят в соревнованиях российского и международного уровня.