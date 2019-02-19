Краевую столицу усиленно готовят к весне / Фото: barnaul.org

Работы по вывозу снега с подтопляемых участков продолжаются в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, на территории Центрального района для предотвращения ежегодного подтопления жилого комплекса по адресу: Змеиногорский тракт, 104 организованы работы по расчистке парковочных карманов, общественных территорий, низменных мест вблизи домов.

В поселке Южном от снега очищена аллея по улице Куйбышева и площадь у Дома культуры "Южный". В выходные в поселке планируется очистить парковку у городской больницы №10 и улицу Жигалина.

В Ленинском районе выполнены работы по очистке и вывозу снега с тротуаров по улице Попова (малая) от улицы Георгия Исакова до здания № 64а по улице Попова.

Также почищены тротуары по улице Титова – от Малахова до 11-й Западной, по улице Гущина – от улицы Малахова до выезда по улице Малахова, 51.

Запланирована очистка от снега площади Мира, территории, прилегающей к зданию по улице Георгия Исакова, 230, а также будет вывезен снег, складированный на Юрина, убраны отвалы на въездах во дворы по улице Антона Петрова – от 42-й Краснознаменной Бригады до Малахова.

А в Железнодорожном районе накануне снегоуборочные работы проводились на участках тротуаров по улице Молодежной – от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.

Также осуществлялся вывоз снега с низменных мест на пересечении улиц Профинтерна и Деповская.

На территории Октябрьского района снег вывезли с улиц Смольной, Розы Люксембург, Октябрят, Ким.