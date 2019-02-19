Алтайский футболист принес своей команде победу в товарищеском матче. Как сообщают в пресс-службе красноярского "Енисея", сибирский клуб в эти дни проводит сбор в турецком Белеке.

Нападающий "Енисея" Александр Соболев забил решающий гол своей команды в контрольной игре против датского "Силькеборга". Форвард отличился с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

В итоге "Енисей" взял верх со счетом 2:1. 21-летний Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Нынешний сезон начинал в самарских "Крыльях Советов", которые играют в премьер-лиге.

У центрального нападающего действующий контракт с волжанами до конца 2021 года. Этой зимой Соболев на правах аренды перешел в "Енисей", занимающий последнее место в премьер-лиге. За сибиряков Соболев будет выступать до 30-го июня 2019-го года. По данным портала transfermarkt стоимость игрока равна 1 миллиону евро.