Житель Черепаново нанес пенсионерке 27 ножевых ранений за отказ снизить цену за пошив шапки и перчаток, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.
Как установлено следствием, 17 февраля текущего года поздним вечером ранее судимый за убийство мужчина пришел в дом к пожилой горожанке, которая на заказ сшила ему шапку и перчатки.
Он попытался сбить цену, но хозяйка жилья отказала ему. В гневе гость достал нож и трижды ударил женщину в грудь, а затем добил ее еще 24 ударами в спину.
Несчастная от полученных телесных повреждений скончалась на месте. А мужчина тем временем забрал из ее дома все деньги, видеокамеру и продукты питания, после чего скрылся.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии
воот а сделала б скидку жива б осталась
зверюга
Невидимая рука рынка в действии.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
не в той стране мы живем ...
почему за жестокое убийство рецидивисту до 15 лет?