Житель Черепаново нанес пенсионерке 27 ножевых ранений за отказ снизить цену за пошив шапки и перчаток, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Как установлено следствием, 17 февраля текущего года поздним вечером ранее судимый за убийство мужчина пришел в дом к пожилой горожанке, которая на заказ сшила ему шапку и перчатки.

Он попытался сбить цену, но хозяйка жилья отказала ему. В гневе гость достал нож и трижды ударил женщину в грудь, а затем добил ее еще 24 ударами в спину.

Несчастная от полученных телесных повреждений скончалась на месте. А мужчина тем временем забрал из ее дома все деньги, видеокамеру и продукты питания, после чего скрылся.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.