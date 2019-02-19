Мэрия Горно-Алтайска не видит проблем с очисткой микрорайона Байат от снега. Как передает Служба Новостей "FM-Продакшн", таков смысл официального ответа на запрос журналистов властям города.

Ранее жители микрорайона сообщили в жалобную книгу Службы Новостей "FM-Продакшн" о том, что с первого февраля в микрорайоне перестали чистить дороги от снега, а также посыпать их от гололеда.

В официальном же письме за подписью главы администрации города Ольги Сафроновой говорится, что все эти работы выполняются по графику. А специалисты мэрии в постоянном режиме отслеживают выполняемые работы и обследуют улицы города.

При этом вопрос о том, кто является подрядчиком по очистке дорог в микрорайоне и имеется ли у него необходимая техника, остался без ответа.

Между тем, ранее главе администрации Горно-Алтайска прокуратура города вынесла два представления из-за нечищеных дорог. Также несколько представлений выносили начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства.