Рост цен на бензин: эксперты дали прогноз на 2019 год

Автовладельцы выгодно заправляются на "народной заправке"
Бензин дорожает с каждым месяцем. Эксперты выражают обеспокоенность, что в этом году топливо преодолеет ценовую отметку 50 рублей за литр. А при отсутствии регулирования со стороны правительства, стоимость взлетит ещё выше.
По итогам совещания между властями и крупнейшими нефтяными компаниями страны прошлой осенью были приняты меры по стабилизации топливного рынка. Соглашение обязало нефтяников с 1 января по 31 марта 2019 года сдерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции.
А на днях Минфин предложил к рассмотрению законопроект по увеличению в 2019 и 2020 годах акцизов до 12,3 и 12,75 тысяч рублей за тонну бензина и до 8,5 и 8,8 тысяч рублей за тонну дизтоплива. Если закон примут, цены на заправках увеличатся на 1,9-2 рубля за литр.
При таком развитии рынка автомобиль превратится в предмет роскоши, а не средство передвижения. Уже сейчас при покупке машины ключевым параметром выбора стал расход топлива. Многие стали отказываться от поездок в ущерб личным интересам. Предприятия ликвидируют корпоративный транспорт, снижая уровень комфорта сотрудников, и оптимизируют логистику доставок. Часть водителей всерьез задумались о переводе автомобиля на альтернативное топливо – газ.
Сравнивая стоимость топлива в Барнауле, были получены следующие данные (с сайта multigo.ru на 18.02.2019):
|
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
Газойл
|
40,50
|
42,30
|
47,80
|
Октан
|
40,80
|
42,80
|
---
|
Лукойл
|
40,95
|
43,55
|
49,95
|
Транссиб
|
41,00
|
42,80
|
48,50
|
Газпромнефть
|
41,10
|
42,90
|
49,60
Представитель сети автозаправочных станций "Газойл" отметил, что компания обеспокоена нестабильной ситуацией на рынке и тревожными настроениями клиентов. Позиционируя себя как "народную заправку", "Газойл" идет навстречу потребителям и торгует топливом с ценой ниже среднерыночной при стабильно высоком качестве топлива. Из этих принципов работы родился лозунг АГЗС – "Высоких стандартов достоин каждый".
Если вы заинтересованы в максимальной выгоде и высоком качестве топлива, обратите внимание на акцию "Забери бензин в подарок", которая пройдет с 23 февраля 2019 года по 23 марта 2019.
Все клиенты "Газойл" получат купоны на бесплатный бензин АИ-95 за каждые заправленные 25 литров бензина или автомобильного газа. Купоны действительны до 31 марта на всех АГЗС компании в Новосибирске, Бердске, Оби, Болотном, Барнауле, Томске.
АГЗС "Газойл"
Телефон бесплатной справочной 8-800-700-28-04
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а где в таблице роснефть?