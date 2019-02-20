Рост цен на бензин: эксперты дали прогноз на 2019 год

Автовладельцы выгодно заправляются на "народной заправке"

Бензин дорожает с каждым месяцем. Эксперты выражают обеспокоенность, что в этом году топливо преодолеет ценовую отметку 50 рублей за литр. А при отсутствии регулирования со стороны правительства стоимость взлетит еще выше.

По итогам совещания между властями и крупнейшими нефтяными компаниями страны прошлой осенью были приняты меры по стабилизации топливного рынка. Соглашение обязало нефтяников с 1 января по 31 марта 2019 года сдерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции.

А на днях Минфин предложил к рассмотрению законопроект по увеличению в 2019 и 2020 годах акцизов до 12,3 и 12,75 тысячи рублей за тонну бензина и до 8,5 и 8,8 тысячи рублей за тонну дизтоплива. Если закон примут, цены на заправках увеличатся на 1,9-2 рубля за литр.

При таком развитии рынка автомобиль превратится в предмет роскоши, а не средство передвижения. Уже сейчас при покупке машины ключевым параметром выбора стал расход топлива. Многие стали отказываться от поездок в ущерб личным интересам. Предприятия ликвидируют корпоративный транспорт, снижая уровень комфорта сотрудников, и оптимизируют логистику доставок. Часть водителей всерьез задумались о переводе автомобиля на альтернативное топливо – газ.

Сравнивая стоимость топлива в Барнауле, были получены следующие данные (с сайта multigo.ru на 18.02.2019):

АИ-92 АИ-95 АИ-98 Газойл 40,50 42,30 47,80 Октан 40,80 42,80 --- Лукойл 40,95 43,55 49,95 Транссиб 41,00 42,80 48,50 Газпромнефть 41,10 42,90 49,60

Представитель сети автозаправочных станций "Газойл" отметил, что компания обеспокоена нестабильной ситуацией на рынке и тревожными настроениями клиентов. Позиционируя себя как "народную заправку", "Газойл" идет навстречу потребителям и торгует топливом с ценой ниже среднерыночной при стабильно высоком качестве. Из этих принципов работы родился лозунг АГЗС – "Высоких стандартов достоин каждый".

Если вы заинтересованы в максимальной выгоде и высоком качестве топлива, обратите внимание на акцию "Забери бензин в подарок", которая пройдет с 23 февраля 2019 года по 23 марта 2019.

Все клиенты "Газойл" получат купоны на бесплатный бензин АИ-95 за каждые заправленные 25 литров бензина или автомобильного газа. Купоны действительны до 31 марта на всех АГЗС компании в Новосибирске, Бердске, Оби, Болотном, Барнауле, Томске.

АГЗС "Газойл"

Телефон бесплатной справочной 8-800-700-28-04

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