Самый суровый экзамен уходящей зимы коммунальщикам преподнес февраль. В течение двух недель в Барнауле температура держалась в пределах минус 35 градусов. Однако электрические сети испытания холодом преодолели в штатном режиме. Ни одной аварии, связанной с техническим состоянием оборудования, зафиксировано не было. Данный факт в прямом эфире радио "Эхо Москвы" подтвердил главный инженер "Барнаульской сетевой компании" Андрей Лавринец. Вместе с экспертом мы обсудили итоги уходящей зимы.



Главный инженер БСК Андрей Лавринец

"Черпаем пользу из любой погоды"

Корр: Андрей Иванович, хочется надеяться, что прошедшие февральские морозы, так нас всех взбодрившие, были последним испытанием в этом году. Скажите, можно ли сегодня уже проводить какие-то промежуточные итоги? Как барнаульская энергосистема прошла испытания столь жестким холодом?

Андрей Лавринец: Если говорить именно про февральские морозы, в наших сетях не было ни одного защитного отключения. Два инцидента произошли в ведомственных сетях, из-за которых некоторые неудобства с перерывами в энергоснабжении испытали наши потребители. Когда температура опускается ниже 25 градусов, все ремонтные работы прекращаются. Этот период мы используем для диагностики состояния сетей. В дальнейшем это помогает нам устранить "тонкие" места и повысить надежность всей энергосистемы. Черпаем пользу из любой погоды. Что касается в целом аварийности. Конечно, такого понятия, как нормативная аварийность, не существует, но есть статистические данные, которые помогают провести некую оценку электрических сетей. Определить, какие ситуации являются нормальными, а какие критичными или очень хорошими. Хорошей ситуацией считается, когда аварийность ниже 20 повреждений на 100 километров электролиний в год. Нормальное состояние – 20-30. И все, что свыше 30 – это уже перебор. Последние 5 лет мы держимся на уровне 14-17 повреждений. Скажу без ложной скромности, что сегодня "Барнаульская сетевая компания" в числе лучших сетей не только в Сибири, но и в России. На данный момент зиму мы проходим нормально и, надеюсь, что тенденция сохранится в дальнейшем.

Паспорт без проблем

Корр: Андрей Иванович, известно, что ежегодно все коммунальные службы по результатам ремонтных кампаний получают Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Расскажите, что это за документ и насколько он важен для ресурсовиков?

А.Л.: Паспорт – итоговый документ, который дает гарантию, что предприятие пройдет зиму без особых проблем. Перед началом отопительного сезона его должны получить не только ресурсоснабжающие организации, но и все муниципальные образования. Подразумевается, что перед выдачей документа комиссия, куда входят представители Ростехнадзора, МЧС, городские и краевые власти, обследовали сети и дали свое положительное заключение. На практике это выглядит так. В течение двух-трех недель 5-6 инспекторов Ростехнадзора тщательно обследуют сети и выдают свои замечания. Часть замечаний мы устраняем сразу, по другим согласовываем сроки. Но в целом у "Барнаульской сетевой компании" никогда не возникало проблем с получением Паспорта.

Корр.: Между тем в Барнауле в последнее время очень много сообщений о коммунальных авариях. Это водопроводные сети, тепловые сети. К счастью, свет в домах барнаульцев зимой не отключался, большое спасибо вам за это, это радует.

А.Л.: Я бы не стал говорить, что отключений не было совсем. Отключения были, но по большей части в ведомственных сетях, которые принадлежат другим предприятиям и завязаны в единую городскую электрическую сеть. Таких сетей не много, по разным районам города от 5 до 10%. Но вся беда в том, что нашей подготовки к зиме порой недостаточно. Нас проверяют, и мы получаем Паспорт готовности. В то время как владельцы таких сетей – это не ресурсоснабжающие организации и спрос с них невелик, – сети свои не готовят. В результате с каждым годом состояние ведомственных сетей все хуже и хуже. И если раньше было соотношение, что они давали порядка 10% аварийности, то в этом году у нас аварийность из-за них возросла в разы. У меня перед глазами цифры, за период с 1 сентября 2018 года по 1 февраля 2019 года по городу Барнаулу зафиксировано 86 отключений электричества. Из них только 37 в наших сетях. Все остальное – это отключение в ведомственных сетях и так называемые порывы сетей по вине строительных компаний.

Не на количество, а на качество

Корр.: А как вы готовите свои сети к зиме и почему этот опыт так сложно перенять всем коммунальным службам? Так, чтобы нам жилось не только светлее, но и теплее тоже.

А.Л.: Вы не поверите, рецепт достаточно простой. Прежде всего нужно планомерно, ежегодно, ежемесячно, ежедневно готовить сети. То есть выполнять планы капитального ремонта. Однако для того, чтобы их правильно составить, важно проверять электросети, оценивать их состояние. Раньше мы проводили диагностику электрических сетей с помощью повышенного напряжения, это некий аналог опрессовки. В этом направлении мы пошли дальше и приобрели лабораторию. С этого года все испытания повышенным напряжением прекращены и с помощью нового оборудования мы перешли на испытания сетей неразрушающими методами контроля. То есть мы не нагружаем сеть пятикратным напряжением, а определяем ее состояние при рабочем напряжении. Могу сказать, что за осенне-зимний период у нас было выявлено 44 таких дефекта и все они были своевременно устранены. Это предупреждение аварий, и над этим нужно постоянно работать, в том числе с диагностикой оборудования. Ремонтные работы необходимо выполнять не только количественно, но и качественно.

Корр.: Андрей Иванович, буквально на прошлой неделе Минстрой России привел такие жуткие цифры: около 30% тепловых сетей по стране нуждаются в полной замене. Речь идет не о ремонте, а именно о полной замене коммуникаций. Если проводить аналогию с барнаульскими электросетями, то какой критерий оценки применим к ним? В городе есть сети, которые нуждаются в срочной и полной замене?

А.Л.: Давайте так. Я не могу говорить за все электрические сети в городе Барнауле, у нас есть еще МРСК, есть "Энергия Транзит". Основные сети в городе, конечно, обслуживаются "Барнаульской сетевой компанией". Я еще раз повторю, что мы постоянно проводим диагностику своих сетей и ситуаций, когда сеть нужно менять полностью, не возникало никогда. У нас в городе такой проблемы нет. Например, если воздушная или кабельная линия, протяженностью один километр, дефектная, она не может быть дефектной от начала до конца. Так же, как у человека не может болеть абсолютно все. У кого-то болит рука, у кого-то нога. Наша задача вовремя выявить повреждение и устранить его, что мы успешно делаем.

Двукратный запас прочности

Корр.: Вернусь к теме морозов. Увидела такую цифру, что в Барнауле при морозах потребление электроэнергии возрастает на 10%. Скажите, какой запас прочности у сетей?

А.Л.: Здесь нужно понимать, что электрические сети состоят из нескольких элементов и у каждого элемента свой запас прочности. Есть такая тема, как надежность сетей. При любом отключении электроэнергии, любой аварии на сетях перерыв в энергоснабжении должен длиться не все время ликвидации аварии, а только время, которое требуется для переключения на резервные линии. Минимальный запас прочности в сетях БСК – двукратный. Однако и этот показатель относительный. Потому что если говорить про зимний максимум 300 мегаватт и смоделировать ситуацию, когда потребление возрастет до 600 мегаватт, ничего страшного не произойдет. Нам часто в рамках подготовки к зиме задают вопрос, есть ли у вас резервные источники энергоснабжения, автономные дизель-генераторы. Их практикуют, например, краевые сетевые компании. У нас подход совершенно другой. В условиях города дизель-генераторы не нужны. Если отключилось село, да, такого оборудования будет достаточно, чтобы подключить объекты коммунальной инфраструктуры – котельные, водокачки. В городе ситуация совершенно другая. Здесь огромное количество котельных и бойлерных, много социальных учреждений, многоквартирных домов. Поэтому мы не можем допустить, чтобы большое количество времени, например, сутки многоквартирный дом был без электроэнергии. Столько генераторов быть просто не может. Поэтому все объекты "Барнаульской сетевой компании" подключены как минимум от двух линий.

На развитие

Корр.: Андрей Иванович, отвлекаемся от зимы. Скажите, Барнаульская сетевая компания инвестирует собственные средства в ремонт и развитие сетей города?

А.Л.: Нужно понимать, что существует всего два источника финансирования. Первый закладывается в тариф – это ежегодный капитальный ремонт электрических сетей. И второй источник – это собственные средства компании. Ежегодно БСК инвестирует порядка 100 миллионов рублей в развитие электроэнергетики города Барнаула. В частности в прошлом году основным объектом инвестирования стала реконструкция подстанции "Строительная".



Подстанции "Строительная"

Корр.: Давайте немножечко затронем эту тему. Что это за объект?

А.Л.: Подстанция "Строительная" территориально находится рядом с ТЭЦ-3. Этот район города у нас усиленно развивается. Однако до определенного времени были проблемы именно с источниками электроснабжения. Там есть сети МРСК, есть "Энергия Транзит", которые загружены.

Поскольку мы очень тесно контактируем с городскими властями, было решено, что подстанция станет весьма перспективным объектом для подключения нового строительства и развития города в этом районе. Мощность подстанции увеличили почти в два раза – с 32 до 50 мегаватт. Много это или мало, судите сами. Напомню, что город Барнаул потребляет в зимний период максимум 300 мегаватт.

Корр.: Но это не единственный проект, который БСК реализовала за последние пять лет?

А.Л.: Среди глобальных был также проект по подстанции "Кристалл", которую мы полностью реконструировали в 2016 году. Объект находится в активно застраивающемся районе города, была потребность в новых источниках питания. Мощность подстанции увеличили с 50 до 75 мегаватт. Это обеспечило возможность подключения новых кварталов вдоль улицы Малахова и по Власихинской. Скажу, что мы подходили к проекту комплексно и делали не только реконструкцию подстанции, но строили магистральные линии. Доводили электролинии до каждого квартала, ставили там распределительный пункт, тем самым приближая источник питания к жителям. Это сказалось не только на надежности, но и на снижение платы за техприсоединение для строителей. Это очень важно отметить. В Барнауле все новые кварталы подключаются от отдельных магистральных линий. Это значит, что подключение новых жилых массивов никак не ухудшает состояние и надежность существующих потребителей. Если проводить аналогию с транспортной развязкой в Барнауле, мы строим новые сети так, как если бы от каждого нового жилого квартала шел свой Павловский тракт или свой проспект Ленина. Пробок у нас нет.



Реконструкция подстанции "Кристалл"

Корр.: Что планируете сделать в ближайшие годы?

А.Л.: В ближайшие годы мы должны ориентироваться на развитие города. Здесь, как я уже говорил, мы тесно работаем с мэрией. В частности есть Схема развития электрических сетей города Барнаула, она привязывается к генплану города Барнаула, который, я думаю, будет утвержден в этом году. Его мы берем за основу, стараясь подводить электросети прежде, чем территория начнет застраиваться. Источников питания по городу на данный момент достаточно. На ближайшие 5-6 лет их хватит, поэтому в данном направлении "Барнаульская сетевая компания" двигаться не будет. Будем строить магистральные линии и распределительные пункты под новые объекты. Второе направление будет касаться старой части города. Здесь сети нужно не столько менять, сколько вводить те же магистральные линии от источников питания. Задача комплексная – мы обеспечиваем возможность точечной застройки и подключение новых объектов, одновременно повышая надежность электроснабжения для уже существующих потребителей.

Беседовала Ася Хлыновская