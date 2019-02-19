Почтальон и начальник отделения почтовой связи филиала государственного унитарного предприятия "Почта России" в Алтайском крае признаны виновными в присвоении почти 300 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, начальник отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, при пособничестве почтальона в апреле 2018 года похитили денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий, в сумме 295 800 рублей.

Суд первой инстанции признал злоумышленников виновными, но приговор был обжалован.

В итоге апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения. Начальника отделения приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а почтальона – к двум годам лишения свободы условно на два года.