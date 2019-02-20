23 февраля российские мужчины будут отмечать День защитника Отечества. Уже давно этот праздник перестал быть праздником военных, это день настоящих мужчин, защитников для близких и любимых. О том, как воспитать настоящего мужчину, и какими качествами он должен обладать, Amic.ru поговорил с Анастасией Каташевой, психологом Краевого кризисного центра для мужчин.

- Кто такой настоящий мужчина, какими качествами должен обладать? И возможно ли развивать эти качества в каждом мальчике?

- Мужчина изначально воспринимался в разных культурах как активное начало. Он должен был быть деятельным, смелым, сильным, способным защитить свою семью, завоевывать пространство и развивать мир. Мальчики не обладают этими качествами с рождения. Каждый ребенок индивидуален: кто-то более активен: ему хочется познавать мир, лазать на гаражи, проявлять себя в спорте, а кто-то может быть закрытым, погруженным в себя, творческим.

Универсального рецепта, как воспитать настоящего мужчину, нет, потому что с точки зрения психологии каждая семья уникальна. Но есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, не стоит физически ограничивать мальчика (конечно, в рамках разумного). Будущим мужчинам нужна активность, им нужно почувствовать свою ловкость, предел своей силы. Во многих семьях, особенно в тех, где сына воспитывает одна мама, можно часто услышать такие фразы: "Не лезь — упадешь", "Не бегай". В результате появляются аккуратные прилежные мальчики, но их мужская природа искажена.

Мама — первая самая важная женщина в жизни мужчины, которая оказывает огромное влияние на его будущую жизнь. На модели взаимоотношений с мамой строятся полоролевые отношения. Если мама ограничивала сына, очень за него беспокоилась, мальчик может вырасти нерешительным, инфантильным мужчиной. Он не будет чувствовать своей силы, не будет верить в то, что у него не получится. Эти установки отпечатываются глубоко внутри, и во взрослой жизни мужчина не стремится покорять вершины. Есть другая реакция, когда мальчики в протест становятся хулиганами, пытаются разрушить границы и впадают в другую крайность.

- Как же найти баланс: обезопасить ребенка, но не слишком его ограничивать?

- Мальчикам важно знать, что в них верят. Их важно хвалить за какие-то достижения. Не просто говорить "ты у меня самая хороший, самый красивый" (это больше подходит для девочек), а отмечать его маленькие победы. Это очень стимулирует. Важно также обращать внимание не только на результат, но и на сам процесс. Почаще говорите "как здорово, что у тебя получается". Пусть ребенок не до конца достиг успеха, но в некоторых моментах он уже стал победителем.

- Нужно ли акцентировать внимание на успеваемости в школе?

- Многие мальчики в подростковом возрасте начинают хуже учиться. Для родителей это крах, кажется, что сын покатился по наклонной. Важно понимать, что у ребенка в этот момент происходят важные физиологические изменения, на первый план выходят совершенно новые задачи: установление контактов, самопрезентация среди сверстников. Мотивация к интеллектуальной деятельности падает. Родители в этом случае должны расставить приоритеты, понять, что им важнее: чтобы сын оправдывал образ, который они придумали, или чтобы он нашел свой путь. Важно реально оценить особенности ребенка, помочь ему стать лучше в той сфере, где у него что-то хорошо получается. Мальчик должен осознавать, что невозможно быть успешным во всем.

Также очень важно развивать у будущего мужчины ответственность. Приведу свой пример. Я мама троих мальчиков, и я не ругаю своих детей за двойки. Я объясняю, что это их деятельность, и у них всегда есть выбор: оставить все как есть, либо что-то сделать, чтобы исправить ситуацию. Если сейчас не исправить двойку, а потом получить еще одну — с этим будет сложнее разбираться. Я предлагаю увидеть альтернативу и оставляю им право выбора. Мне кажется, что когда ребенок сам почувствует эту ответственность, он будет по-другому относиться к учебе. Но многим родителям очень сложно отпустить контроль.

- Говорят, что мальчиков нельзя воспитывать в ласке, что это может развить некоторую мягкотелость. Как вы считаете?

- Это не так. Мальчикам тоже нужна ласка, забота, поддержка и нежность. Спартанские условия и железная дисциплина не гарантируют, что ребенок вырастет настоящим мужчиной. Должны быть моменты нежности и любви. Например, ритуал перед сном, когда мама обнимает сына и говорит ему, что она его любит независимо от того, что произошло днем. С другой стороны, которые ребенок должен четко усвоить, что есть определенные границы. В полной семье мама выполняет функцию поддержки, ласки, любви, а папа устанавливает границы и показывает модель мужского поведения. В неполной семье эту модель может транслировать дедушка, дядя, тренер.

Модель мужского поведения лучше усваивается в совместной деятельности, но иногда достаточно, чтобы мужчина просто был перед глазами ребенка. На Руси детей до трех лет воспитывали женщины, а после мальчиков передавали в мужское общество. Ребенок, пусть и пассивно, принимал участие в мужских делах, учился преодолевать препятствия, страхи, сомнения. В современном обществе это почти не встречается. В качестве подобной инициации можно рассматривать армию, да и то не всегда.

- Существует стереотип, что мужчина не имеет право на слезы и эмоции? Вы с согласны с этим утверждением?

- Мальчики могут плакать, когда им больно. Они имеют право на эти чувства, это не делает их слабыми. Задача родителей — научить их говорить о чувствах, распознавать их. В большинстве случаев, когда ребенок ярко выражает свои чувства, взрослые испытывают дискомфорт и призывают ребенка сдерживаться, блокировать эмоции. Родители твердят: "не кричи", "не бегай", "не плачь". Все эти послания говорят о том, что чувства ребенка неуместны, никому не нужны. Когда человек становится взрослым, он теряет контакт с собой, не понимает, что с ним происходит. Это чревато кризисами.

- Как реагировать, если у мальчика проблема с половым самоопределением? Нужно ли что-то предпринимать, если он не считает себя мальчиком?

- Это сложная острая тема, здесь нет правильного и неправильного подхода. Могу поделиться лишь собственным взглядом. На уровне физиологи процент того, что "душа попала не в то тело", и человек ощущает себя другим внутри, очень маленький. Мужчинами и женщинами становятся по модели поведения. Если девочка чувствует свою принадлежность к женскому полу, общается с представительницами своего пола, наблюдает, как они себя ведут, она приобщается к этому. Самоопределиться помогают и половые гормоны.

Но есть и травматичный опыт, который влияет на выбор, накладывает определенный отпечаток. Например, когда мама отвергающая, эмоционально холодная, когда она избивает ребенка, когда она не совсем психически здорова. Мальчику в личных отношениях впоследствии приходится выбирать безопасность. Бывает и другая ситуация: мама хорошая, любящая, но у нее не сложились отношения с папой, и она ненавидит всех мужчин. Она постоянно транслирует это, говорит, что все мужчины козлы. Перед мальчиком стоит выбор: либо становиться козлом, как все, либо не быть мужчиной. Это очень сложная ситуация, которую необходимо прорабатывать индивидуально. Справиться самим здесь сложно, желательно обратиться к специалисту.

Справка

Помощь в воспитании мальчиков могут оказать в Краевом кризисном центре для мужчин. Здесь реализуют несколько интересных адресных проектов, вот некоторые из них:

"Дорога к школе". Проект, направленный на психологическую подготовку будущих первоклассников и их родителей. Специалисты рассказывают о психологических особенностях ребенка, дают советы о том, как развивать у них мотивацию к обучению.

"Воскресенье вместе с папой". Каждое первое и третье воскресенье месяца папы с детьми могут прийти в Кризисный центр, весело провести досуг, повысить родительскую компетенцию и научиться новым формам игрового взаимодействия.

"Банда умников". Группа реабилитационного досуга для мальчиков с 1 по 4 класс. Во время занятий в группе школьники учатся конструктивно взаимодействовать, общаться. Обучение включает творческие мастер-классы, конструирование.

"Геймеры в сети реальности". Группа для детей в возрасте 12-14 лет, которые много времени проводят за компьютером и гаджетами. Курс состоит из восьми занятий, его основная идея состоит в том, чтобы научить детей играть и получать яркие эмоции в реальном общении.