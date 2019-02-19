Руководство акционерного общества "Племенной завод "Сростинский" не доплатило сотрудникам свыше миллиона рублей, сообщили в региональном Следственном Комитете.

Как установлено следствием, проблемы с выплатой заработной платы начались в феврале 2018 года и продолжались вплоть до декабря.

За этот период 22 работникам организации свыше двух месяцев не выплачивали зарплату либо платили, но ниже уровня МРОТ. Общая задолженность перед ними составила более 1,1 млн рублей.

Правоохранители выяснили, что у компании были средства на выплату полной зарплаты сотрудникам, так как ежемесячный оборот превышал сумму долга.

По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев"). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают количество работников, чьи трудовые права были нарушены и точную сумму долга перед ними. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы.