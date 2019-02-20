Полицейские Алтайского края получат право составлять протоколы на нарушителей тишины и покоя граждан. Это станет возможным уже в марте 2019 года, после того, как депутаты Заксобрания региона примут поправки в закон.

Рассмотрение этого вопроса состоится на сессии 28 февраля. Поправки будут внесены в краевой закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Полиция получит право составлять протоколы по статьям "Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан" (ст. 61), а также "Причинение собаками физического и (или) материального вреда" (ст. 70).

Как пояснил глава правового комитета Андрей Осипов, сейчас по закону протоколы о таких административных правонарушениях вправе составлять должностные лица местного самоуправления. Рассматривают дела административные комиссии при местных администрациях. Это значительно усложняет процесс привлечения к ответственности, в частности шумного соседа.

Осипов напомнил, что и сейчас можно обратиться в полицию с жалобой. Но только для фиксации правонарушения.

Но после внесения поправок в закон между правительством Алтайского края и МВД будет заключено соглашение о передаче части полномочий по составлению протоколов по таким нарушениям.

"Это необходимо для того, чтобы полицейские края получили право не только фиксировать факт нарушения тишины и покоя граждан, но и составлять соответствующие протоколы. Только в Барнауле отсутствие соглашения привело к снижению рассмотренных дел об административных правонарушениях на 21% за данный вид правонарушений. Аналогичная ситуация складывается и в других муниципалитетах края: в Заринске, Славгороде, Завьяловском, Косихинском, Троицком и Локтевском районах", – добавил Осипов.

Напомним, по закону шуметь нельзя в квартирах, подъездах, общежитиях, на придомовой территории, на территории образовательных, медицинских организаций, в садоводствах, огороднических и дачных некоммерческих объединениях. Запрет распространяется только на определенное время суток: в будние дни с 22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и официальные нерабочие дни с 22 часов вечера до 9 часов утра, а также в любой день с 13 часов до 15 часов нельзя делать ремонт и громко слушать музыку, громко петь или кричать в квартирах и подъездах жилых домов, общежитиях, а с 20 часов вечера до 9 часов утра делать ремонт в квартирах МКД и общежитиях.

Также с 22 ночи до 8 часов утра по будням и до 9 часов утра по выходным дням шуметь нельзя на парковках, улицах, площадях, проездах, набережных, береговых полосах водных объектов общего пользования, скверах, бульварах.