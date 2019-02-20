Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 126 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на 12-м этаже монолитной высотки по улице Пионеров. "Охрана, видеонаблюдение, два лифта (пассажирский и грузовой). Квартира подключена к охранной сигнализации. Произведена замена окон ПВХ, радиаторов системы отопления, электропроводки во всей квартире. Большая прихожая. Просторная ванная комната. Санузел отдельно. Бытовая комната (для стиральной машины и прочего). Кухня с кухонным гарнитуром со встроенным электрическим духовым шкафом и варочной поверхностью. Большая полукруглая лоджия с витражным остеклением, два окна с балконными дверями, французское окно", – отмечает автор объявления.
Комнаты – спальня, зал и кабинет. В квартире выполнены многоуровневые, комбинированные, подвесные и натяжные потолки.
Также имеется в собственности парковочное место на подземной стоянке, которое продается за отдельную цену – 600 тысяч рублей.
Комментарии
Рядом перекрёсток с полицией? Шум, грязь, выхлопные газы? 100 тыс за кв.м - не Москва!!!
телевизор на камине, лепнина, позолота - опять цыгане