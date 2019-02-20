Теплую, но ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 20 февраля.

"Местами в западных районах небольшой снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -2...+3 градуса, в предгорьях до +8 градусов. Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит 0...+2 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.