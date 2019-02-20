Уже в эту субботу в России будет праздноваться День защитника Отечества. В скором времени нужно будет поздравлять своих пап, мужей, коллег и других мужчин. Публикуем подборку стихов к 23 февраля.
***
Тебя хочу поздравить я
С 23 Февраля! Пожелаю я тебе
Всех успехов на Земле!
Пусть живется тебе славно,
Чтоб не чувствовал досаду,
Счастье длится бесконечно,
И любовь пусть будет вечной.
Пусть дела идут на взлете,
Чтоб ты профи был в работе!
Ощущений тебе ярких,
От судьбы больших подарков!
***
Пусть смелость вас не покидает,
Приносят опыт лишь года.
Душа не знает огорчений,
Здоровье радует всегда.
И каждый день с лучей горячих
Пусть начинается заря.
Мы вас сегодня поздравляем
Вновь с 23-м Февраля.
***
Любимый папа! С днем защитника Отечества!
Хочу сказать, что лучший – это ты!
Хочу я донести до человечества,
Что папа у меня – отец мечты.
Всегда поможет, выслушает грамотно,
По делу поругает иногда.
Здоровья тебе, папа – это главное!
А остальное в жизни ерунда.
***
В праздник мужской и серьезный
Позволь с тобой немного пошутить,
Хоть ты и выглядишь сегодня очень грозно,
Не перестану, милый, я тебя любить.
Сегодня я твои команды выполняю,
Ты мой самый главный в жизни генерал,
От всей души в день праздника желаю,
Чтоб все сбылось, о чем бы ни мечтал!
***
Сегодня волен ты разбрасывать носки,
Ты можешь есть, гулять и веселиться,
И всем моим законам вопреки
С друзьями можешь ты напиться!
И я ни слова, ни упрека не скажу,
Поздравляю с праздником, но, правда,
Тебя я сразу и предупрежу:
Возьму свое с тебя 8-го марта!
***
Этот день – для сильных и родных,
День защитников Отечества и женщин.
День любимых, очень дорогих.
Могут все они – никак не меньше!
Понести невзгоды на плечах,
Оградить от бед, обид, измены.
Женщина – не гаснущий очаг,
А мужчина – каменные стены.
***
Во все века российские мужи,
Своим геройством в войнах побеждали,
Все – офицеры, конюхи, пажи,
За честь России жизни отдавали.
И в Вас российский дух не ослабел,
Мы видим в Вас героев прошлых, славных,
Вы совершите много нужных дел
Для милых женщин и для всей державы!!!
***
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Для меня ты – главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.
***
Мое поздравление – не звук пустой!
Мое поздравление – свято!
Оно для Вас – наш бывший герой,
Защитник наш в форме солдата!
И пусть завоеванный мир хранит,
Святую свою безмятежность,
И пусть все люди, весь мир Вам дарит:
Любовь, признательность и нежность!
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