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МТС ответила на опасения жителей алтайского села по строительству станции

, ИА "Амител"
В компании заверили, что все разрешительные документы есть, станция не представляет угрозы для людей
Фото предоставлено компанией 'МТС'

Фото предоставлено компанией "МТС"

Компания "МТС" ответила на претензии жителей села Смоленское по поводу строительства базовой станции близ спортивной площадки. Свою позицию компания пояснила в ответ на запрос портала Amic.ru.

Группа местных жителей, напомним, обратилась к депутату Госдумы от Алтайского края, справедливороссу Александру Терентьеву. Они заявили, что строительство станции планируется на спортивной площадке с твердым покрытием и комплексом снарядов для гимнастических упражнений. Кроме того, граждане опасаются за свое здоровье и не верят, что у компании есть все разрешительные документы.

В МТС сообщили, что все документы есть. Так же, как и необходимость строительства.

"Мы обратились в администрацию с просьбой о выделении участка, поскольку ранее жители села обращались в администрацию и в МТС с просьбой улучшить сотовую связь в селе. Других участков под возведение оборудования нам предложено не было: остальные земли рядом имеют сельхозназначение, а эта площадка отведена под промышленное строительство. Информация о том, что там будет построена базовая станция МТС, размещалась на сайте администрации района", – сообщили в компании.

Базовая станция МТС возводится на абсолютно пустом участке на окраине села, спортплощадки либо другого огороженного места или социального объекта в периметре размещения станции не наблюдается, добавили в компании.

Возводится станция на основании договора аренды на 10 лет. Участок площадью 64 квадратных метра, как сказано в постановлении главы района, имеет разрешенное использование – коммунальное обслуживание, а цель использования – под объекты связи.

В МТС добавили, что имеют положительное экспертное заключение о том, что проект технической документации строительства базовой станции, расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения строительства соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. Это позволяет начать монтаж объекта, уточнили в компании.

Также в МТС прокомментировали опасения местных жителей о том, что близость станции может навредить их здоровью.

"Страхи жителей не имеют под собой реальных оснований: от привычных нам бытовых электроприборов – телевизоров, микроволновых печей и других устройств – излучение в разы выше, чем от станции сотовой связи. Для сравнения: обычная лампочка-"сотка" в пять раз мощнее, чем антенна базовой станции. Что касается именно этого объекта связи, то зона максимальной мощности электромагнитного поля от БС будет находиться в 30 метрах от уровня земли на верху вышки", – ответили в МТС.

Там заверили, что базовые станции проходят все необходимые согласования и проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Перед запуском компания получает разрешительные документы, среди которых и санитарный паспорт.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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