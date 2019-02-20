Компания "МТС" ответила на претензии жителей села Смоленское по поводу строительства базовой станции близ спортивной площадки. Свою позицию компания пояснила в ответ на запрос портала Amic.ru.

Группа местных жителей, напомним, обратилась к депутату Госдумы от Алтайского края, справедливороссу Александру Терентьеву. Они заявили, что строительство станции планируется на спортивной площадке с твердым покрытием и комплексом снарядов для гимнастических упражнений. Кроме того, граждане опасаются за свое здоровье и не верят, что у компании есть все разрешительные документы.

В МТС сообщили, что все документы есть. Так же, как и необходимость строительства.

"Мы обратились в администрацию с просьбой о выделении участка, поскольку ранее жители села обращались в администрацию и в МТС с просьбой улучшить сотовую связь в селе. Других участков под возведение оборудования нам предложено не было: остальные земли рядом имеют сельхозназначение, а эта площадка отведена под промышленное строительство. Информация о том, что там будет построена базовая станция МТС, размещалась на сайте администрации района", – сообщили в компании.

Базовая станция МТС возводится на абсолютно пустом участке на окраине села, спортплощадки либо другого огороженного места или социального объекта в периметре размещения станции не наблюдается, добавили в компании.

Возводится станция на основании договора аренды на 10 лет. Участок площадью 64 квадратных метра, как сказано в постановлении главы района, имеет разрешенное использование – коммунальное обслуживание, а цель использования – под объекты связи.

В МТС добавили, что имеют положительное экспертное заключение о том, что проект технической документации строительства базовой станции, расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения строительства соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам РФ. Это позволяет начать монтаж объекта, уточнили в компании.

Также в МТС прокомментировали опасения местных жителей о том, что близость станции может навредить их здоровью.

"Страхи жителей не имеют под собой реальных оснований: от привычных нам бытовых электроприборов – телевизоров, микроволновых печей и других устройств – излучение в разы выше, чем от станции сотовой связи. Для сравнения: обычная лампочка-"сотка" в пять раз мощнее, чем антенна базовой станции. Что касается именно этого объекта связи, то зона максимальной мощности электромагнитного поля от БС будет находиться в 30 метрах от уровня земли на верху вышки", – ответили в МТС.

Там заверили, что базовые станции проходят все необходимые согласования и проверки на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Перед запуском компания получает разрешительные документы, среди которых и санитарный паспорт.