Госдума во втором чтении приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи, сообщает РИА Новости.
При обсуждении и подготовке поправок большое вниманию уделили самому термину. В частности, паллиативной медицинской помощью следует считать комплекс мероприятия, направленный на избавление пациента от боли и улучшение его качества жизни.
Он включает в себя как медицинские вмешательства, уход и психологическую помощь неизлечимо больным людям.
При этом медработники должны помогать жить с болезнью не только пациентам, но их родственникам.
Соответствующая медицинская помощь может оказываться как при стационарном, так и при амбулаторном лечении.
Кроме того, оговариваются условия передачи препаратов для поддержания функций органов и систем организма человека, а также их утверждается их список.
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