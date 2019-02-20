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"Покрываюсь пузырьками": чем опасна вода в бассейнах и как эффективно ее очищать

, ИА "Амител"
Как сделать безопасной воду в бассейне
Бассейн/Фото O-krohe.ru

Бассейн/Фото O-krohe.ru

Чего мы не знаем о хлоре и его новой "народной альтернативе"? Как сделать безопасным поход в общественный бассейн? Что нужно знать, устраивая место для купания на даче? Об этом и другом рассказывает корреспондент Amic.ru Татьяна Труфанова в рубрике "Вредный потребитель".

Не продохнуть, где грязно?

Любой посетитель общественного бассейна обращает внимание на запах хлора. "Не продохнуть", — к примеру, отмечаем мы и делаем выводы. Чаще всего — ошибочные.

"О чем говорит запах хлора – резкий или чуть уловимый?", — поинтересовалась я у Константина Серых, руководителя компании по строительству и обслуживанию бассейнов.

По словам Константина, сильный запах хлора говорит о проблемах с качеством воды. Реагенты на основе хлора работают как дезинфектанты (убивают бактерии, вирусы, грибки и т.д.) и окислители (удаляют органические и неорганические примеси). Хлор, вступивший в соединения с продуктами жизнедеятельности человека (моча, пот и т.д.), образует хлорамины, которые и дают сильный запах. Если в бассейне "не продохнуть", значит, в воде накопилось избыточное количество хлораминов ("связанный хлор"). Они достаточно токсичны и способны вызывать раздражение дыхательных путей наряду с другими неприятными реакциями.


запах хлорки в бассейне/ фото: Fb.ru

Если в бассейне спустя рукава следят за "связанным хлором", то, скорее всего, здесь есть проблемы с дезинфекцией. По словам Константина Серых, хлор в составе реагентов, зачастую, идет стабилизированный. В качестве стабилизатора выступает изоциануровая кислота, которая препятствует быстрому испарению хлора из воды. Если стабилизатора в воде становится слишком много, хлор перестает нормально работать. Дезинфекции не происходит.

Вывод: сильный запах хлора в бассейне – повод задать администрации заведения вопросы касательно качества воды или обратиться в Роспотребнадзор.

В России концентрация "свободного хлора" в воде бассейнов для взрослых должна составлять 0,5 мг. на литр. В детских бассейнах норма по хлору – 0,3 мг./л. Аналогичные требования по содержанию хлора — 0,3 мг./л. — предъявляются к питьевой воде. Следовательно, запах в бассейне должен быть таким же, как в вашей ванной, когда вы ее наполнили теплой водой.

При посещении бассейна также нужно обращать внимание на состояние стен его чаши и дна. Они должны быть чистыми, без налета (частички кожи, водоросли, крем для загара, минеральные отложения и т.д.). Лучше всего налет заметен на ватерлинии.

А как в Европе и США?

Многие задаются вопросом об альтернативах хлору, особенно мамы детей-аллергиков. Существуют ли они?

"Наши люди привыкли бояться хлора и искать альтернативы. Но альтернатив хлору, если мы говорим о больших общественных бассейнах, практически нет. Это самый надежный способ дезинфекции. Есть технологии, которые позволяют уменьшить концентрацию хлора в воде. Речь идет о комбинированных системах, к примеру, хлор и ультрафиолет, которые, допустим, в детских бассейнах позволяют снизить дозу хлора в три раза (до 0,1 мг. "свободного хлора" на литр). Но полностью обойтись без хлора практически невозможно", — утверждает Константин Серых.

"Существуют препараты на основе брома и активного кислорода. Но бром — это тоже не особо полезный элемент. А активный кислород – это вообще по большей части маркетинг. Также в качестве альтернативы применяют установки, выделяющие ионы меди и серебра. Но медь и серебро – это тяжелые металлы. И как они поведут себя в длительной перспективе при контакте с кожей человека, нам не известно. Может у производителей и есть по этому поводу информация, но он никогда об этом не расскажет. Есть, конечно случаи, когда обязательно необходимо применение альтернативного метода обеззараживания, но это исключения из правил", — считает специалист.

В России, кстати, нормы по содержанию хлора в воде гораздо жестче, чем за рубежом. "В Европе нормальная концентрация "свободного хлора" в воде бассейнов для взрослых должна быть 2 мг./л, в России норма – 0,5. В США показатель вообще равен 4- 5 мг./л. Американцы делают конкретный упор на дезинфекцию. И там прилично пахнет хлором, просто потому что его очень много", — сообщил Константин Серых.

От чего аллергия?

аллергия в бассейне/Фото: Superstil.si

Слезотечение, заложенность носа, сухость и покраснение кожи… Мы привыкли связывать эти неприятные вещи с "плохой водой" в бассейне. Обычно мы говорим: аллергия на хлорку. Но так ли это? Наболевший вопрос мы адресовали аллергологу-иммунологу Марии Сурковой:

"На самом деле аллергии на хлор не бывает. Это не истинная аллергическая реакция, ложная. Хлор является провокатором, тригером. Он дает раздражающий эффект на кожу и слизистые оболочки. И если человек склонен к аллергическим реакциям, хлор может способствовать их проявлению", — объяснила врач.

Аллерголог-иммунолог советует при посещении бассейна принимать меры предосторожности. "Глаза защищаем очками, кожу волос – шапочкой. После плавания обязательно принимаем душ с моющим средством. И потом наносим на кожу увлажняющий крем", — говорит Суркова.

Со слов Константина Серых, в основном, возникновение нежелательных реакций обусловлено не хлором, а наличием хлораминов и не отрегулированным уровнем рН воды. Его значение должно колебаться в пределах 7,2-7,6.

Если значение рН воды в бассейне превышает значение 7,6, то вода в бассейне становится излишне щелочной. В итоге появляется раздражение кожи и слизистых, а реальное действие химии для бассейна значительно снижается.

По словам директора одного из барнаульских бассейнов Александра Ельникова, отслеживание качества воды в бассейне важно не только потому, что это влияет на его репутацию среди посетителей. Если в бассейне, к примеру, будет не отрегулирован рН, это будет приводить к перерасходу реагентов, образованию накипи на оборудовании и его коррозии.

Как отмечает собеседник, в бассейнах контроль за водой должен осуществляться на протяжении всего дня. И несколько раз в месяц (в "Амфибии" — четыре раза) комплекс анализов делает Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

В одном из известных фитнес-клубов города с заключениями Центра гигиены и эпидемиологии дают знакомиться посетителям, что встречается не часто. По словам руководителя водного направления клуба Сергея Толкачева, он регулярно распечатывает материалы из Центра, и их действительно изучают клиенты. "Сейчас многих беспокоит вопрос по хлору из-за проблем с аллергией. В большом бассейне у нас для дезинфекции используется хлор. Здесь по-другому нельзя. В среднем бассейне, где купаются мамы и дети, хлор комбинируется с ультрафиолетом. А в маленьком для грудничков очищают воду вообще без хлора. Точнее, вначале вода подвергается шоковой обработке хлором. После того, как хлор испарится, обработка производится только ультрафиолетом", — рассказал Толкачев.

Народные методы

бассейн на даче/Фото: Sq.com.ua

В последние годы в Интернете появилось множество материалов об очистке воды в бассейнах перекисью водорода 37%. Их авторы утверждают, что это самый безвредный и эффективный способ дезинфекции. К тому же перекись гораздо дешевле специальных реагентов.

Но ни в одной из барнаульских компаний, которые торгуют пергидролем нам не предложили официальных инструкций по очистке воды.

"Будете у нас приобретать, вам все расскажут", — пообещал Вадим, представитель одного из торгово-производственных предприятий.

На вопрос, об источнике этих инструкций Вадим ответил: "Это кто-то придумал в Интернете. Люди, которые обладают знаниями в области химии, разработали эти инструкции. Никто под ними не расписывался, чтобы запатентовать".

Представитель другой компании по имени Юрий также затруднился мне что-либо сообщить о происхождении инструкций: "Мы перекись водорода именно как химию для бассейнов не продаем. Люди уже сами решают, как ее использовать: кто-то для парикмахерских, кто-то для бассейнов – в Интернете читают, кто-то для рассады".

По словам специалиста по очистке воды Светланы Строевой (работает в компании, которая продает химию для бассейнов), горожане стали постоянно спрашивать перекись водорода уже как года три подряд.

"Мы перекисью водорода не торгуем. Спрашиваем, откуда люди получают информацию. И всегда ответы примерно одинаковые: "А у нас сосед за забором пользуется и очень хвалит". Мы спрашиваем, не боятся ли. Один из посетителей ответил: "Я просто весь покрываюсь мелкими пузырьками. И больше ничего такого", — рассказала Светлана.

"Перекись водорода разрушает клетки кожи, поэтому и в медицине применяется с осторожностью, только для первичной обработки грязных ран, так как убивает клетки в месте контакта, — комментирует Константин Серых. — Тем самым пергидроль препятствует быстрому заживлению и способствует образованию рубцов. Пролонгированный же эффект долгого использования в бассейне никем не исследован и, наверняка, он приносит вред организму. Контролировать концентрацию данного вещества в воде не возможно, а при определенной концентрации оно однозначно является смертельно опасным ядом для организма. К тому же данный препарат достаточно быстро испаряется. По сути, вы купаетесь в патогенной среде, думая, что вода чистая!"

По словам аллерголога-иммунолога Марии Сурковой, она впервые слышит о таком способе дезинфекции. И ей даже сложно предположить, к чему может привести купание в воде с пергидролем.

Дачные альтернативы

Чем же действительно можно пользоваться на даче или приусадебном участке, если уличный бассейн достаточно большой и каждый день менять воду не получается?

По словам Светланы Строевой, при ограниченном количестве купающихся можно попробовать обойтись добавлением в воду альгецидов. Эти препараты предотвращают разрастание в воде водорослей, то есть не дают ей цвести.

Использование реагентов на основе хлора может сделать воду"шоколадной". Дело в том, что хлор проявляет железо. И дачная вода, которая изобилует железом из-за старых трубопроводов, окрасится в коричневый цвет.

"Вода с содержанием железа в воде в любом случае окрасится в коричневатый цвет под действием кислорода воздуха (когда растворенное в воде железо из двухвалетного перейдет в трехвалентное нерастворенное), просто произойдет это не быстро, как при контакте с хлором", — резюмирует Константин Серых.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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Комментарии

20.02.2019 08:22
- гость -

Еще бы написать отдельно про работу душевых в бассейнах. Воду порой невозможно отрегулировать. То ледяная хлещет, то горячая.

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