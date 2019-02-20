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Жители Алтайского края, находящиеся под домашним арестом, смогут голосовать

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Раньше у них не было возможности принимать участие в выборах
Фото: health.mail.ru

Фото: health.mail.ru

Избиратели Алтайского края, находящиеся в день выборов под домашним арестом, получат право голосовать. Такую возможность им даст краевой законодатель – Заксобрание региона. На сессии АКЗС в следующий четверг, 28 февраля, в закон о выборах будут внесены правки.

"Законопроектом предлагается внести изменение в Кодекс, предоставив возможность проголосовать вне помещения для голосования не только избирателям, находящимся в местах содержания под стражей, но и избирателям, находящимся под домашним арестом", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Пока же по закону право голосовать не на избирательном участке имеют только две категории:

  • граждане, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, для них организуется надомное голосование;
  • находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Также в Кодекс будут внесены изменения, упрощающие открытие счетов для кандидатов на выборах органов местного самоуправления сельских поселений. Сейчас открытие счета требуется, если расходы на финансирование избирательной кампании свыше 5000 рублей. После изменения закона счет нужно будет открывать при сумме свыше 15000 рублей.

"Установленной на сегодняшний день суммы недостаточно для проведения кандидатом предвыборной агитации, так как с момента введения действующей нормы цены на изготовление и размещение агитационной продукции значительно выросли. В то же время открытие специального избирательного счета в условиях сельского поселения оказывается для некоторых кандидатов непростой задачей в силу объективных обстоятельств (расстояние до ближайшего отделения банка, отсутствие навыков использования счета и так далее)", – пояснил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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