В 2018 году резко вырос объем денежных средств, незаконно списанных со счетов россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

По информации исследователей объем несанкционированных операций за год увеличился на 44%, достигнув 1,4 млрд рублей. При этом их количество составило 417 тысяч, что на 31,4% выше, чем в 2017-м.

Средняя сумма хищения повысилась до 3,32 тысячи рублей. Это на 9,6% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что две трети всех хищений со счетов приходится на Москву.

Большая часть подобных мошенничеств совершается путем получения прямого доступа к электронным средствам платежа либо с помощью методов социальной инженерии.