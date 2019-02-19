Сын Децла Антонио Толмацкий публично раскритиковал журналиста Романа Супера и даже назвал его "аферистом", сообщает nation-news.ru.

Причиной столь рекой критики стало желание Супера снять документальное кино о рэпере Кирилле Толмацком (Децл), умершем после концерта в Ижевске 3 февраля текущего года.

О своей идее журналист рассказал на краудфандинговой платформе "Планета" и объявил сбор средств (уже собрано более 1,7 млн рублей).

Сына Децла возмутило, что разрешения на это автор идеи спросил только у отца Кирилла Толмацкого. Поэтому он призвал людей не отправлять деньги на реализацию этого проекта.

В качестве еще одного аргумента Антонио приводит тот факт, что его отец "не был доволен интервью", которое проводил с ним Супер.

Журналист в ответ заявил, что не собирается отказываться от своей идеи.

"Думаю, у каждого человека должна быть возможность снимать те фильмы, которые вызывают внутренний отклик прямо сейчас, — заявил Супер. — Никто не может монополизировать право на это. Как никто не может и заставить эти фильмы кого-то смотреть".