Ограничитель высоты вновь протаранили рядом со старым мостом через Обь в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Ограничитель глупости. Очередная фура не прошла через ограничитель на старом мосту", — пишет автор заметки.

Отметим, что водители большегрузов далеко не в первый раз врезаются в ограничитель высоты. При этом движение фур по старому мосту в Барнауле запрещено.

Однако водители грузового транспорта зачастую пренебрегают этим запретом и в результате это приводит к повреждением транспорта и ограждения.

Так, неделей ранее фура снесла ограничитель, в результате чего его пришлось заново устанавливать.