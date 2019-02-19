Автомобиль Subaru Forester 2007 года выпуска, навигатор и более 8 тысяч рублей конфисковали судебные приставы у осужденного за распространение наркотиков, сообщает УФССП России по Республике Алтай.

Как установлено судом и следствием, автомобиль использовался осужденным и его сообщниками для перевозки наркотиков по Сибири.

Сначала их из-за рубежа поставляли в Новосибирскую область, а затем транспортировали в Горно-Алтайск, где продавали наркотические вещества через интернет.

Таким образом преступная группа действовала с 2013 по 2016 годы, пока ее незаконную деятельность не пресекли правоохранительные органы. За это время злоумышленники извлекли свыше 19 млн рублей дохода.

Судья признал организатора наркобизнеса виновным по двум статьями УК РФ и приговорил его к 9,5 годам колонии.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства Subaru Forester, который использовался как орудие преступления, навигатор и более 8 тысяч рублей, изъятые в качестве вещественных доказательств.