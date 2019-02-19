Известный немецкий модельер, стилист и фотограф Карл Лагерфельд умер 19 февраля, сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет.
Карл Лагерфельд с 1983 года руководил модным домом Chanel и до самой смерти был его креативным директором. Также работал с Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi.
Кутюрье прославился своими экстравагантными костюмами, бессменными темными очками и скандальными заявлениями. Кроме того, он никогда не раскрывал свой возраст.
Помимо основной деятельности по созданию коллекций одежды и духов, очень любил чтение. Его коллекция насчитывала свыше 300 тысяч книг.
В 2000 году он основал в Париже собственный издательский дом 7L и открыл одноименный книжный магазин.
Был холост. Детей не имел. После потери спутника жизни, который умер от СПИДа в 1989 году, проживал один.
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