В Онгудайском и Чемальском районах началось подтопление прибрежных территорий вблизи малых рек, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.
В результате образования наледи вода выталкивается из русел рек и затапливает окрестности.
Соответствующая ситуация наблюдается на реке Талдушка у села Нижняя Талда. Подтоплены два моста. Для нормализации обстановки спасатели расчищают водоотводный канал длиной свыше 270 метров.
Река Верхний Инегень подтопила несколько огородных участков села Инегень. Там прорублен 200-метровый канал.
Озеро Теньгиньское угрожает потопом сельчанам из Озерного. Чтобы не допустить этого, ведется расчистка водоотводного русла.
Все эти села расположены в Онгудайском районе.
В Чемальском же опасность грозит только селу Куюс, где поднимается река Куба. Местные сотрудники МЧС устраивают водоотведение, чтобы ликвидировать угрозу.
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