Следственные органы Новосибирской области расследуют гибель 7-летней девочки, которая умерла 10 февраля текущего года в одной из детских областных больниц, сообщает региональное СУ СКР.

Как установлено следствием, маленькая пациентка поступила в ГБУЗ НСО "ДГКБ №3", где ей поставили диагнозы ОРВИ и тяжелый фарингит.

Спустя две недели больная скончалась. Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стали менингоэнцефалит и острая язва желудка.

В связи с этим Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется сбор медицинских документов, на основании которых назначат судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.