Губернатор Виктор Томенко 18 февраля подписал указ о награждении основателя и соруководителя компании "Мария-Ра" Александра Ракшина орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.
Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
Как говорится в тексте документа, предпринимателя поощряют "за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края".
Примечательно, что людям, получившим такой орден, положено также и денежное вознаграждение.
Его размер установлен в размере 15 МРОТ. Это приблизительно 170 тысяч рублей.
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