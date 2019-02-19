Губернатор Виктор Томенко 18 февраля подписал указ о награждении основателя и соруководителя компании "Мария-Ра" Александра Ракшина орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.

Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Как говорится в тексте документа, предпринимателя поощряют "за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края".

Примечательно, что людям, получившим такой орден, положено также и денежное вознаграждение.

Его размер установлен в размере 15 МРОТ. Это приблизительно 170 тысяч рублей.