Марии Мотузной принесли официальные извинения от правоохранительных органов. Об этом девушка сообщила на своей страничке в Twitter, приложив скриншот документа.

"От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением Вас к уголовной ответственности", – гласит текст листа формата А4, подписанного зампрокурора Индустриального района Голиковым.

Напомним, резонансное уголовное дело в отношении уроженки Барнаула за мемы в соцсети прекратили после вступления в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ.

В частности, отныне фигурантами уголовного дела могут стать лица, повторно размещающие возбуждающие ненависть картинки либо создавшие "серьезную угрозу для основ конституционного строя и безопасности государства".