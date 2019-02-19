Вторник, 19 Февраль, 23:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,2
€ 74,82
240194
Обь
-19см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле ЧП в барнаульском аэропорту Споры по рубкам в ленточных борах Алтайского края
Новости

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

, ИА "Амител"
Инициативу озвучил сенатор Алексей Кондратьев
Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни / Фото: pixabay.com

Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни / Фото: pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

В качестве примера он привел европейские государства, в частности Германию. Там, по его словам, в 20:00 пятницы супермаркеты и гипермаркеты закрываются, и открываются только утром в понедельник.

Сенатор утверждает, что это не оставит население без товаров, ведь небольшие торговые точки и магазины шаговой доступности работают каждый день.

Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива. Так, в 2017 году сенаторы предлагали внести поправки в закон "О торговле", чтобы гипермаркеты в субботу работали до 16.00, в будние дни до 21.00, а по воскресеньям не работали вовсе.

Авторы законопроекта аргументировали, что ограничения на работу гипермаркетов должны помочь малым магазинам, где клиентов на небольшой площади обслуживают одна-две кассы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
23:48
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области 0
23:28
Специальный налог для самозанятых хотят ввести по всей России 0
23:07
В МИД опровергли слова об отмене США переговоров с Россией 0
22:48
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным 0
22:27
Прокуратура Барнаула от имени государства извинилась перед Мотузной 0
22:01
Александра Ракшина наградят орденом за заслуги перед Алтайским краем 1
21:43
"Гитлеровцы тоже пытались": Пушков о нападках Украины на "Т-34" 0
21:21
7-летняя девочка погибла после ошибки новосибирских медиков 0
21:09
В Горном Алтае подтопило два моста вытолкнутыми из русел водами 0
20:49
Умер креативный директор Chanel Карл Лагерфельд 0
20:21
Дорогую иномарку конфисковали у наркодилера в Горном Алтае 1
20:09
Фура протаранила ограничитель высоты у старого моста в Барнауле 0
19:48
Сын Децла призвал не отправлять деньги на съемки фильма об отце 0
19:29
Боевики обстреляли силовиков в Дагестане 0
19:08
Коротко о главном: скоростная "Ласточка", дело Тепловой и Путин на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 февраля
18:47
Со счетов россиян мошенники похитили 1,4 млрд рублей в 2018 году 0
18:22
Законопроект о помощи неизлечимо больным приняли во втором чтении 0
18:08
Военнослужащим запретили смартфоны, навигаторы и видеорегистраторы 2
17:51
Директор алтайской компании задолжал сотрудникам больше миллиона 0
17:34
Начальник отделения почты и рядовой сотрудник на Алтае присвоили почти 300 тысяч 0
17:22
Новосибирскую пенсионерку убили за отказ снизить цену на шапку 5
17:13
Власти Горно-Алтайска не увидели проблем в очистке микрорайона Байат от снега 0
17:06
Сочетание качества и привлекательного дизайна: характеристики хороших окон 0
16:49
Воспитанник барнаульского "Динамо" принес победу красноярскому "Енисею" 0
16:33
Территории возможного подтопления в Барнауле очищают от снега 0
16:21
В Европе отказались от российских самолетов Sukhoi Superjet 4
16:12
Подозреваемый в убийстве матери барнаулец заключен под стражу 0
16:04
Готовившего вооруженный переворот Квачкова выпустили на свободу 6
15:50
Путин перед посланием Федеральному Собранию отдохнул на Алтае 9
15:34
Всплеск атак банковских троянцев зафиксировали в России 0
15:22
Главбух детских садов в Барнауле идет под суд за хищение 200 тысяч рублей 1
15:12
Врио главы города в Подмосковье задержали за взятку 3
15:06
Жители Алтая, возможно, смогут летать в Москву и на Дальний Восток за 5-8 тысяч 15
14:51
Научный центр Российской академии образования появится в Алтайском крае 0
14:34
Рок-группа "ДДТ" даст долгожданный концерт в Барнауле 6
14:25
Новосибирец попытался убить продавца, отказавшегося дать взаймы 0
14:16
Доминик Джокер женится на певице из Барнаула 12
14:06
Барнаул и Новосибирск может соединить скоростная "Ласточка" уже в 2019 году 8
13:49
Ждем суда: в АКЗС пояснили, в каком случае лишат депутата Волкова мандата 3
13:45
Фотошоп-мастер, который покорил интернет своими работами 3
13:34
Девушка украла со счета возлюбленного более 100 тысяч, пока тот был в армии 3
13:25
В Барнауле столкнулись два автобуса, пострадал пассажир 0
13:13
Житель Камня-на-Оби удлинил собственный срок, обматерив прокурора 3
13:04
В ФАС рассказали о неизбежности роста цен 8
12:48
Пассажир пьяного мотоциклиста попал в реанимацию после ДТП в Горно-Алтайске 1
12:32
Жители села на Алтае жалуются на строительство мобильной вышки на спортплощадке 1
12:24
Медведев утвердил обязательную классификацию гостиниц 2
12:14
Водитель в Барнауле идет под суд за смертельный наезд на пожилую женщину 5
12:05
16 штатов подали на Трампа в суд из-за введения ЧП 3
12:02
Экономию в 300 тыс. руб. предлагает "Клуб клиентов" Альфа-Банка предпринимателям 0
11:48
Карантин по бешенству ввели в алтайском селе Акулово 1
11:33
Составлен топ-20 лучших в мире смартфонов 1
11:23
Путешествие на Луну: в Венеции открыли карнавальный сезон 0
11:12
Букмекеры прогнозируют победу Сергея Лазарева на Евровидении 1
11:04
Где посмотреть послание Путина Федеральному Собранию и о чем скажет президент 7
11:01
Протестировать перед покупкой: бизнес арендует онлайн-кассы 0
10:49
Житель Алтайского края получил 19 лет за жестокое убийство пенсионерки поленом 8
10:34
Антитеррористические учения пройдут в городе-спутнике Барнаула 20 февраля 0
10:26
Сохранить основу здоровья: что необходимо для сильного позвоночника 0
10:15
Росстат: цены на бензин упали на 19,1% 18
10:04
Друзь уезжает в США после публичных обвинений в подкупе 9
09:48
Когда будет главное суперлуние 2019-го года, и что оно означает 0
09:33
Оживленный перекресток в Барнауле временно оставили без светофоров 0
09:22
Почти все население Курил выступает против передачи островов Японии 8
09:12
Женщина на Алтае зарубила вахтовика топором и спрятала тело в подполе 5
09:07
Стала известна причина смерти вратаря на хоккее в Новосибирске 1
09:00
Как получить год безлимитного интернета за покупку подарка близким 0
08:58
Газонокосилку за частушку: "Фирсова Слобода" объявляет конкурс 0
08:50
Жители Алтайского края смогут наблюдать суперлуние 19 февраля 0
08:39
После звонка из "банка" жительница Барнаула лишилась 138 тысяч рублей 1
08:28
Барнаулец до смерти забил женщину и жил в ее доме 2
08:15
Как россияне будут отдыхать на Международный женский день в 2019 году 1
08:02
Чем порадовать защитника: топ книг к 23 февраля 1
07:50
Коп, преступник и Че Гевара: лучшие роли великолепного Бенисио Дель Торо 1
07:34
Депутат Госдумы Бессарабов будет курировать выборы в двух Алтаях от единороссов 1
07:19
Какая судьба ждет сгоревший год назад дом купца Морозова в Барнауле 10
07:03
Квартиру в доме повышенной комфортности продают в центре Барнаула за 10,2 млн 5
06:48
Жизнь после повышения НДС: цена бензина на Алтае и в других регионах СФО 3
06:32
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 0
06:17
Сильный ветер и потепление до +7: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 февраля 0
06:01
Депутат парламента Алтайского края Теплова попала под уголовное дело 12
05:51
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни 2
04:48
Салон лимузина Путина Aurus из проекта "Кортеж" показали на видео 0
03:49
Песков рассказал о встречах Путина с арестованным американцем Калви 1
02:59
Футболист Аршавин при поддержке мужчин "своровал" у жены Mercedes 2
01:20
Российские физики придумали, как поменять свойства электрона 1
00:34
Ученые выяснили, что мир курильщика становится менее цветным 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.