Фото: barnaul.kassy.ru

Именно так называется новая программа Алексея Брянцева. Его считают обладателем бархатного баритона, самым романтичным шансонье. Говорят, он рисует лирику и прозу жизни в своих песнях.

Шансонье стал популярен у поклонников жанра после дуэта с Ириной Круг. Дебютная композиция "Привет, малыш!" заставила заговорить об Алексее Брянцеве. Большой интерес вызвал контраст возраста певца и зрелого звучания его голоса. В 2014 вышел первый сольный альбом "Твое дыхание" – песни так же стали хитами.

Этого успеха могло и не быть – слишком бархатный баритон Брянцева напоминает голос погибшего Михаила Круга. Помог Алексею пробиться к своему слушателю полный тезка, известный своим участием в проекте "Бутырка" в качестве продюсера-аранжировщика и автора текстов. Брянцев пришел к нему на прослушивание в 22 года. Великолепный баритон сразу поразил именитого тезку, но взять в "обойму" молодого исполнителя он решился не сразу. И причиной тому был все тот же голос, один в один схожий с голосом Михаила Круга. После трагической смерти автора "Владимирского централа" на российских сценах запестрели многочисленные клоны-подражатели, и становиться еще одним а-ля Круг было не только рискованно, но и бесперспективно. Однако выход все же был найден. Брянцев "старший" пишет песню специально под вокал "младшего", и в конечном итоге счастливые стечения различных обстоятельств привели к образованию того самого дуэта с Ириной Круг.

Путь к сердцам поклонников шансонье нашел благодаря особой лиричности мелодий и положительной энергетики, которую они излучают.

Сейчас Алексей Брянцев выступает по всей стране. Его встречают аншлагами. Общение певца со зрителями понравится ценителям живой музыки.

В Барнауле певец представит свою новую программу "На расстоянии любви" 26 февраля в ДК "Сибэнергомаш" в 19:00.