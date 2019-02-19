Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей страничке в Facebook прокомментировала слова президента Украины, о том, что из-за инцидента в Керченском проливе американцы отменили все встречи с РФ.

По ее словам, это ложь, так как никакие встречи с делегацией США у России не планировались и более того, даже не запрашивались. Следовательно, они не могли и отменяться.

Также Захарова обратила внимание, что сам Порошенко в своей речи ссылался на слова вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса.

В связи с этим представитель МИД задалась вопросом: "Кто же из них врет?".