Министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и ФНС подготовить предложения по введению специального налогового режима для самозанятых по всей России, сообщает rns.online.

По словам его пресс-секретаря Андрея Лаврова, "налог на профессиональный доход" планируется взымать с самозанятых всех регионов РФ с 2020 года, однако условия его введения еще не определены.

На данный момент в экспериментальном режиме налоги с самозанятых взымают Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Для тех, кто оказывает услуги гражданам, он составляет 4%, а кто юридическим лицам – 6%.

В них входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.