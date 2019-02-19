Шесть человек погибли в результате ДПТ с участием микроавтобуса, КамАЗа и двух легковушек в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.

В результате страшной аварии в Октябрьском районе 19 февраля пострадали 14 человек. Им оказана медицинская помощь.

Детали аварии не сообщается. Известно, что микроавтобус "Мерседес" перевозил пассажиров из Ростова-на-Дону в Миллерово.

По факту случившейся автокатастрофы следователи проводят доследственную проверку на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Рен ТВ" уже опубликовал список пострадавших в результате трагедии. В него вошли трое несовершеннолетних: 5-летний ребенок, 8-летняя девочка и 17-летняя девушка.