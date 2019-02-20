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Умер режиссер "Мосфильма" Борис Яшин

, ИА "Амител"
Кинематографист скончался в возрасте 86 лет
18 февраля ушел из жизни режиссер игрового кино 'Мосфильма' Борис Яшин / Фото: pixabay.com

18 февраля ушел из жизни режиссер игрового кино "Мосфильма" Борис Яшин / Фото: pixabay.com

18 февраля ушел из жизни режиссер игрового кино "Мосфильма" Борис Яшин, сообщает Союз кинематографистов России. Ему было 86 лет.

Борис Яшин в 1962 году выпустился из режиссерского факультета ВГИКа, а спустя два года уже начал снимать собственные фильмы для крупнейшей московской киностудии.

В частности, он выступил режиссером-постановщиком фильмов "Аэропорт со служебного входа", "Город первой любви", "Дом на Рождественском бульваре", "Долги наши", "Женский день", "Ливень", "Ожидание", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Пядь земли", "Скорый поезд" и "Шуточка".

Также Яшин сыграл ученого-физика в фильме "Девять дней одного года" и выступил сценаристом фильмов "Мещерские", "Первая девушка", "Эй, кто-нибудь!", "Юрка – бесштанная команда" и "Я за тебя отвечаю".

Прощание с Борисом Яшиным состоится 22 февраля в 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве (проспект Вернадского, 90).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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