18 февраля ушел из жизни режиссер игрового кино "Мосфильма" Борис Яшин, сообщает Союз кинематографистов России. Ему было 86 лет.

Борис Яшин в 1962 году выпустился из режиссерского факультета ВГИКа, а спустя два года уже начал снимать собственные фильмы для крупнейшей московской киностудии.

В частности, он выступил режиссером-постановщиком фильмов "Аэропорт со служебного входа", "Город первой любви", "Дом на Рождественском бульваре", "Долги наши", "Женский день", "Ливень", "Ожидание", "Осенние свадьбы", "Первая девушка", "Пядь земли", "Скорый поезд" и "Шуточка".

Также Яшин сыграл ученого-физика в фильме "Девять дней одного года" и выступил сценаристом фильмов "Мещерские", "Первая девушка", "Эй, кто-нибудь!", "Юрка – бесштанная команда" и "Я за тебя отвечаю".

Прощание с Борисом Яшиным состоится 22 февраля в 12.00 в храме Архангела Михаила в Тропареве (проспект Вернадского, 90).