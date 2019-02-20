В Instagram рассказали о новой функции денежных переводов через стикеры, сообщает "Ридус" со ссылкой на TechCrunch.

Опция уже проходит закрытое тестирование. Не исключается, что ее запустят в обращение уже в этом году.

Предполагается, что "денежные" стикеры помогут быстро и удобно жертвовать деньги некоммерческим организациям, чью деятельность пользователи считают важной.

В Instagram ожидают, что это облегчит сбор средств на благотворительность и упростит расчет между рекламодателями и аккаунтами, на которых публикуется реклама.