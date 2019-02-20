Канадским физикам удалось объяснить яркие вспышки при популярном опыте с виноградом, сообщает chrdk.ru.

Эксперимент, который провели многие пользователи интернета заключается в разрезании виноградины и помещении ее соединенных шкуркой половинок под стаканом в микроволновку. При включении смельчаки получали яркие эффектные вспышки.

Проведя серию исследований и экспериментов, ученые выяснили, что такой эффект возникает не только у половинок винограда, но и у целых виноградин, если их поместить вплотную. Аналогичные явления дали перепелиные яйца и некоторые другие предметы.

В результате физикам удалось выяснить, что же на самом деле происходит в момент яркого свечения.

Сначала в виноградинах фокусируются электромагнитные волны. Это нагревает материал и вызывает выделение пара. Из ягод в окружающее пространство одновременно попадают ионы щелочных металлов — натрия и калия.

Их соединение с паром и дает плазму, которая моментально нагревается электромагнитными волнами, давая то самое яркое свечение, поражающее множество "кухонных" экспериментаторов по всему миру.