Американский эсминец "Дональд Кук" второй раз за 2019 год направлен в Черное море, сообщает РИА Новости.

Передислокация выполняется для проведения совместных маневров с союзниками по НАТО.

Представители ВМС США выразили уверенность, что это укрепит стабильность в регионе.

Российские моряки будут наблюдать за перемещениями эсминца, заверили в национальном центре управления обороной.

В частности, эти задачи возьмут на себя разведывательный корабль "Иван Хурс" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".

Напомним, в январе аналогичный маневр прокомментировал сенатор Алексей Пушков, заявив, что такие действия никакого отношения к безопасности не имеют.

"Американские военные корабли зачастили в Чёрное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют, — написал тогда политик в Twitter. — Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Чёрное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов".