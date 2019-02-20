Китайские ученые опубликовали статью в The Journal of Neuroscience о поведении мозга при рассмотрении оптических иллюзий, сообщает nplus1.ru.

В качестве примера они выбрали оптическую иллюзию Пинны — Брелштаффа, при рассмотрении которой возникает обманчивое впечатление о движении кругов на изображении.

Исследователи сначала убедились, что обезьяны воспринимают иллюзорное движение также как человек, а затем подсоединили к их мозгу электроды и замерили показатели при рассмотрении иллюзии.

Как выяснилось, реакция почти в точности соответствует той, что наблюдается при созерцании реального движения, только с одним лишь исключением.

Отделы мозга, отвечающие за восприятие движение включаются с незначительным запозданием. "Зависание" длится около 15 милисекунд.

Только после чего нейроны дорсальной части средней верхневисочной извилины начинают работать. В связи со схожестью реакции приматов и человека, исследователи сделали выводы, что мозг человека при рассмотрении аналогичной иллюзии точно так же ненадолго "зависает".