Очевидцы опубликовали в паблике "Barnaul22 " социальной сети "ВКонтакте" запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как обычная прогулка с грудным ребенком едва не закончилась печально для местной жительницы.
Огромная снежная глыба падает прямо на пешеходную дорожку в том месте, где спустя пару секунд должна была оказаться девушка с коляской.
Та решила не испытывать судьбу, развернулась и пошла искать более безопасное место для прогулки.
"Сегодня снежной лавиной, упавшей с крыши дома на Сиреневой, 30, чуть не убило девушку с ребенком, — гласит сообщение. — Пострадало три машины. Девушка успела среагировать и вовремя остановиться".
Комментарии
ребёнок родился под счастливой звездой
Любят у нас журналюги все преувеличивать,снег со шел с козырька балкона.
едва.чуть-чуть.почти
пишите по факту
саичка за испуг
А где пострадавшие машины?