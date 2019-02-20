Очевидцы опубликовали в паблике "Barnaul22 " социальной сети "ВКонтакте" запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как обычная прогулка с грудным ребенком едва не закончилась печально для местной жительницы.

Огромная снежная глыба падает прямо на пешеходную дорожку в том месте, где спустя пару секунд должна была оказаться девушка с коляской.

Та решила не испытывать судьбу, развернулась и пошла искать более безопасное место для прогулки.

"Сегодня снежной лавиной, упавшей с крыши дома на Сиреневой, 30, чуть не убило девушку с ребенком, — гласит сообщение. — Пострадало три машины. Девушка успела среагировать и вовремя остановиться".