Общественник Иван Квасницкий подал на имя прокурора Новосибирской области Якова Хорошева заявление, в котором потребовал отмены концерта Элджея в Новосибирске, сообщает 4s-info.ru.

Квасницкий утверждает, что тексты песен рэпера содержат нецензурную брань и фразы, которые могут быть восприняты как призыв к потреблению алкоголя и запрещенных веществ.

По его мнению, это может плохо повлиять на людей моложе 30 лет, которые, по статистике, составляют большинство посетителей таких концертов.

Особое беспокойство у активиста вызывает влияние на подростков. Он выразил сомнения в том, что будет соблюдаться оговоренное возрастное ограничение 18+.

Кроме того, Квасницкий привел в пример концерты Элджея в Калининграде, Махачкале, Нижнем Новгороде и Якутске, которые также были отменены.

Напомним, дискуссии вокруг рэп-культуры в РФ обострились на фоне скандалов вокруг срыва выступлений ряда рэперов в 2018 году. В частности, были сорваны концерты рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) даже дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.