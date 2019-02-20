На Кузбассе прошла масштабная операция силовых структур по освобождению заложников из реабилитационных центров Новокузнецка, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Правоохранителям поступила информация, что в организации по реабилитации алкоголиков и наркоманов насильно удерживают людей.

В ходе проверки она подтвердилась. В ходе спецоперации силовики с привлечением ОМОНа освободили около 50 пленников.

Еще 30 человек выпустили из незаконного заключения в других подобных организациях. Освобожденные пояснили, что писали заявления о "добровольном содержании" под давлением и угрозой лишения пищи или сна.

Как выяснили следователи, их руководители при поддержке нескольких помощников забирали у своих подопечных паспорта, мобильные телефоны.

Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тысяч рублей. Лечение не проводилось, зато пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение. Такие методы обучения и использованная литература будут проверены на наличие признаков экстремизма.

В отношении руководителей организаций возбуждены уголовные дела по п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц). Под подозрением пять руководителей. Расследование продолжается.