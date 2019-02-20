По итогам мероприятия возбуждено четыре административных материала/ barnaul.org

Полиция и чиновники в Барнауле проверила уровень загрязнения воздуха городскими автобусами, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Накануне специалисты отдела по охране окружающей среды мэрии при поддержке отдела технического надзора ГИБДД УМВД России по краевой столицы провели акцию "Чистый воздух", направленную на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и формирование активной экологической политики в сфере транспорта.

"Участники акции проверяли соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. Так, за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах возбуждено четыре административных материала из-за нарушения требований, предусмотренных статьей 8.22 и 8.23 КоАПРФ", — указывают в мэрии.