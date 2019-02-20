Среда, 20 Февраль, 10:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,2
€ 74,82
240194
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Споры по рубкам в ленточных борах Алтайского краяМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Чиновники и полиция выявили "грязные" автобусы в Барнауле

, ИА "Амител"
Специалисты проверили уровень загрязнения воздуха общественным транспортом

По итогам мероприятия возбуждено четыре административных материала/ barnaul.org

Полиция и чиновники в Барнауле проверила уровень загрязнения воздуха городскими автобусами, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Накануне специалисты отдела по охране окружающей среды мэрии при поддержке отдела технического надзора ГИБДД УМВД России по краевой столицы провели акцию "Чистый воздух", направленную на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и формирование активной экологической политики в сфере транспорта.

"Участники акции проверяли соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. Так, за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах возбуждено четыре административных материала из-за нарушения требований, предусмотренных статьей 8.22 и 8.23 КоАПРФ", — указывают в мэрии.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

20.02.2019 09:45
Гость

Да ну не может быть такого!!!! Пассажирский транспорт регулярно проходит технический осмотр и если бы действительно был превышен уровень вредных выбросов законопослушный перевозчик наверняка бы в кратчайшие сроки устранил эту проблему!!!

0  0
20.02.2019 09:55
ФорсаГ


20.02.2019 09:45
Гость

Где то в параллельной вселенной(с)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
10:03
Тренды в индустрии товаров для детей обсудят с Москве этой весной 0
10:01
Солидный седан с азартным характером готов стать вашим продолжением 0
09:49
Молодой житель Алтайского края угнал машину и уехал к родственникам 0
09:34
Рост цен на бензин: эксперты дали прогноз на 2019 год 1
09:23
Бельгийские нацисты до сих пор получают пенсии, назначенные Гитлером 0
09:18
Чиновники и полиция выявили "грязные" автобусы в Барнауле 2
09:06
Освобождены 80 пленников религиозных реабилитационных центров Кузбасса 0
08:54
В Новосибирске могут отменить концерт рэпера Элджея 0
08:45
Снежная глыба с крыши рухнула перед девушкой с коляской в Барнауле 5
08:33
Синди Кроуфорд 53 года: лучшие фото главной топ-модели 90-х 3
08:25
Жители Алтайского края, находящиеся под домашним арестом, смогут голосовать 0
08:12
"Вот бы изобрели таблетку от диабета": история сильной девочки из Барнаула 7
08:03
Ювелирные изделия со всей России представят в Новосибирске 0
07:57
"Покрываюсь пузырьками": чем опасна вода в бассейнах и как эффективно ее очищать 1
07:50
Квартиру с кабинетом и полукруглой лоджией продают в Барнауле за 12 млн рублей 5
07:42
Какие бывают банковские карты и почему банк может отказать в их выдаче 0
07:34
Мнение эксперта: "Люди стали больше стремиться жить в центре" 7
07:30
Мальчикам важно знать, что в них верят, или Как вырастить из сына мужчину 0
07:22
Почему 20 февраля нужно печь пироги с луком и как лечили сердце наши предки 1
07:15
Пока рак не свистнет: муниципальным депутатам могут упростить подачу деклараций 3
07:02
Беру две, получаю три: где заказать вкуснейшую пиццу к мужскому празднику 0
07:00
Строгий экзамен: энергетики рассказали, почему в морозы в Барнауле не гас свет 0
06:54
МТС ответила на опасения жителей алтайского села по строительству станции 1
06:41
Алтайских школьников могут законодательно запретить высаживать из автобусов 7
06:32
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 34
06:23
Самые дорогие апартаменты небоскребов Москвы 4
06:14
Сильный ветер и +8: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 февраля 0
06:01
Правила "войны" с шумными соседями в Алтайском крае сделают проще 3
05:48
Ученые: оптические иллюзии вызывают "зависание" мозга 0
04:20
Американский эсминец поплыл в Черное море второй раз в 2019 году 2
03:56
Назван топ-10 самых продаваемых китайских авто в России 1
02:31
Ученые раскрыли секрет свечения винограда в микроволновке 1
01:47
"Спортивные штаны - признак поражения": 12 фраз Карла Лагерфельда о моде и жизни 0
01:08
Instagram тестирует денежные переводы через стикеры 0
00:36
Умер режиссер "Мосфильма" Борис Яшин 0
23:48
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области 0
23:28
Специальный налог для самозанятых хотят ввести по всей России 0
23:07
В МИД опровергли слова об отмене США переговоров с Россией 0
22:48
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным 2
22:27
Прокуратура Барнаула от имени государства извинилась перед Мотузной 4
22:01
Александра Ракшина наградят орденом за заслуги перед Алтайским краем 8
21:43
"Гитлеровцы тоже пытались": Пушков о нападках Украины на "Т-34" 0
21:21
7-летняя девочка погибла после ошибки новосибирских медиков 3
21:09
В Горном Алтае подтопило два моста вытолкнутыми из русел водами 0
20:49
Умер креативный директор Chanel Карл Лагерфельд 0
20:21
Иномарку Subaru конфисковали у наркодилера в Горном Алтае 2
20:09
Фура протаранила ограничитель высоты у старого моста в Барнауле 1
19:48
Сын Децла призвал не отправлять деньги на съемки фильма об отце 2
19:29
Боевики обстреляли силовиков в Дагестане 0
19:08
Коротко о главном: скоростная "Ласточка", дело Тепловой и Путин на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 февраля

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.