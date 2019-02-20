По итогам мероприятия возбуждено четыре административных материала / barnaul.org
Полиция и чиновники в Барнауле проверили уровень загрязнения воздуха городскими автобусами, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.
Накануне специалисты отдела по охране окружающей среды мэрии при поддержке отдела технического надзора ГИБДД УМВД России по краевой столице провели акцию "Чистый воздух", направленную на снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду и формирование активной экологической политики в сфере транспорта.
"Участники акции проверяли соблюдение экологических и технических норм эксплуатации автобусов. Так, за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах возбуждено четыре административных материала из-за нарушения требований, предусмотренных статьей 8.22 и 8.23 КоАПРФ", – указывают в мэрии.
Комментарии
Да ну не может быть такого!!!! Пассажирский транспорт регулярно проходит технический осмотр и если бы действительно был превышен уровень вредных выбросов законопослушный перевозчик наверняка бы в кратчайшие сроки устранил эту проблему!!!
20.02.2019 09:45
Гость
Где то в параллельной вселенной(с)