Общество всколыхнуло известие, что 27 жителей Бельгии до сих пор получают пенсии, назначенную им Гитлером как солдатам Третьего Рейха за "лояльность, верность и послушание", сообщает РИА Новости со ссылкой на De Morgen.

Выплаты нацистам, воевавших за фашистов, назначили еще в 1941 году. Их размер варьируется от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей).

При этом деньги им выплачивает Германия, которая как правопреемница Третьего Рейха взяла на себя его обязательства.

Бельгийских депутатов возмутил этот факт. Инициативная группа парламентариев уже готовит резолюцию с призывом к правительству урегулировать щепетильную ситуацию и прекратить выплаты этих пособий.