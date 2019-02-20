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Молодой житель Алтайского края угнал машину и уехал к родственникам

, ИА "Амител"
Подозреваемый был задержан полицией

Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности/ Фото: 22.мвд.рф

Полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в краевом главке МВД.

Преступление было совершено в селе Коробейниково Усть-Пристанского района.

"Злоумышленник, взломав навесной замок, проник в гараж, принадлежащий сельчанину 1964 года рождения, и неправомерно завладел автомобилем "Рено Дастер". Ключи находились в автомобиле. Автовладелец сообщил об угоне в органы внутренних дел. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством экипаж ГИБДД задержал жителя Петропавловского района 1992 года рождения. На чужом автомобиле злоумышленник уехал в село Антоньевка Петропавловского района, где проживают его родственники", — уточняют в полиции.

Выяснилось, что подозреваемый знаком с потерпевшим и ранее помогал ему справляться с хозяйственными работами.

Ранее злоумышленник уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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