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Следком нашел девочку, которая шла вдоль свалки в Барнауле без денег на проезд

, ИА "Амител"
Силовики допросили ее, родителей, свидетелей и нашли перевозчика
Фото: gig26.ru

Фото: gig26.ru

Алтайский Следком идентифицировал ребенка, которого, как ранее сообщали СМИ, вечером обнаружили в районе городской свалки. Девочка вышла не на своей остановке и шла домой вдоль оживленной трассы.

"Органами следствия установлена потерпевшая девочка – 13-летняя ученица 6-го класса средней образовательной школы города Барнаула. В настоящее время она и ее родители, а также свидетель опрошены следователем", – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователи установили и перевозчика, которому принадлежал пассажирский автобус, перевозивший несовершеннолетнюю. В предприятии истребованы сведения системы "Глонас".

Как ранее сообщал портал Amic.ru, вечером 11 февраля женщина обнаружила на трассе недалеко от городской свалки девочку. Она шла домой вдоль дороги. Оказалось, что свою остановку она проехала, а на обратную дорогу денег у нее не было.

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Следком продолжает доследственную проверку. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.02.2019 10:33
- гость -

мода на свалки пошла

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20.02.2019 10:36
- гость -

Мода пошла на бездушных людишек

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20.02.2019 10:43
- гость -

Почему бездушных? Девочка вышла не на той остановке сама, шла назад и ее сразу же обнаружили.

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20.02.2019 10:43
- гость -

хайпуют подростки кто еще вылезет у свалки

0  0
20.02.2019 10:47
ГостьЯ

Ситуация не совсем ясна. Одно дело, если девочка проехала свою остановку, а поняв это, молча вышла из автобуса и пошла вдоль трассы назад. Другое дело, если ее высадили из автобуса, как писали ранее. Скорее всего- первый вариант. Автобусы, идущие в/из Научного городка, не имеют кондуктора и узнать о том, были ли у ребенка деньги на проезд или нет, водитель до высадки из автобуса возможности не имеет, поэтому и высадить посреди дороги за неимением денег никак не мог. Здесь надо разбираться.

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20.02.2019 10:58
- гость -

нужно с пристрастием допросить девочку, как любят допрашивать наши силовики

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20.02.2019 10:59
Гостья


А вот вы сердобольные людишки часто думаете о рядом стоящих с вами людях- на остановках, в очередях, просто о коллегах по работе - как у них дела, хорошо ли им, как им помочь-может им денег дать на проезд или что еще. Я думаю нет, вот и водитель он устал от толп людей, машин на дороге и просто хочет домой как и все вы. И он не обязан вникать в каждую ситуацию. А детёныш нужно было ещё и по жопе дома отвесить, чтоб не повадно было.

Ну вот выяснилось что не9 лет, а 13, там уже вообще мамзель от 17 летней не отличишь. Из-за какой то ерунды такой шум подняли, все мамки папки водите ребёночка за ручку и в школу, универ, на работу а то малоли не внимательные водители будут высаживать на свалках.

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20.02.2019 11:07
- гость -

Ииии??? Почему не написали, что она сказала Следкому? Выяснилось, что часть комментаторов права и девочка сама ворона?

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20.02.2019 11:26
- гость -

Всё очень просто. СК, как и большинство госорганов перешёл от реальных действий к пиаристическим. Выдёргивается из сети какой-то фактик. которым возмущаются сетевые бездельники, и "назначается проверка".У СК расследованы все возбуждённые реальные дела, посажены все убийцы, коррупционеры, педофилы? Так нет, тут же работать надо. А вот натянуть дело по несуществующему преступлению об "оставлении в опасности" это да.Палочку срубим, галочку поставим. Противно.

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20.02.2019 11:39
гость

Теперь водителей обяжут спрашивать всех входящих:"А у вас есть деньги? И где вам удобнее выйти?".

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