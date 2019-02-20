Алтайский Следком идентифицировал ребенка, которого, как ранее сообщали СМИ, вечером обнаружили в районе городской свалки. Девочка вышла не на своей остановке и шла домой вдоль оживленной трассы.

"Органами следствия установлена потерпевшая девочка – 13-летняя ученица 6-го класса средней образовательной школы города Барнаула. В настоящее время она и ее родители, а также свидетель опрошены следователем", – сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователи установили и перевозчика, которому принадлежал пассажирский автобус, перевозивший несовершеннолетнюю. В предприятии истребованы сведения системы "Глонас".

Как ранее сообщал портал Amic.ru, вечером 11 февраля женщина обнаружила на трассе недалеко от городской свалки девочку. Она шла домой вдоль дороги. Оказалось, что свою остановку она проехала, а на обратную дорогу денег у нее не было.

Читайте также: Видит детей и проезжает мимо: жительница Барнаула пожаловалась на маршрутку

Следком продолжает доследственную проверку. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.