Следственные органы СКР по Курганской области начали доследственную проверку по сообщениям о супе в столовой Юргамышской СОШ, в котором нашли странное мясо с "белыми щупальцами", сообщает ведомство.
Следователи проверят, каким образом продукция сомнительного качества попала в питание школьников.
По предварительной информации следствия, обед был приготовлен на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты.
Параллельно учреждение проверят органы Роспотребнадзора. Ход проверки находится на контроле руководства регионального Следкома.
Комментарии
Это часть от говяжьего языка. Обрезки. Находится данная часть ближе к горлу.
все чаще сами дети подкидывают и фотают "типа вот как нас кормят"
собрались бы все родители и напихали бы этой щековины директору за ....(корень слова щековина)
на опарышей смахивает
пусть радуются что хоть что то мясное дают
вот рубец очень вкусен
Даже если убрать то что в ложке. В тарелке то что? Это разве можно супом назвать? Это помои какие-то!
я собаку головами крс кормил, когда они стоили 2р\кг . там такое в носу есть. а вот кошка это жрать отказалась.